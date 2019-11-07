Прямой эфир

Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану

07 ноября 2019 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Любители боев уже три дня наблюдают за ходом чемпионата Европы по муай-тай, который проходит во Дворце спорта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану-1

Третий день отмечен самой насыщенной программой: 55 поединков на двух рингах. 7 ноября в основном соревнуются юниоры от 14 до 17 лет. Борьбу продолжают одни из лидеров нашей команды – Виталий Гурков, Андрей Кулебин и Елена Лешкевич.

Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану-4

Промежуточные итоги в видеоматериале Дмитрия Бояровича.

Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану-7

Поддержки болельщиков нашим бойцам сегодня было не занимать. На ринг вышли юниоры. Ребятам от 14 до 17 лет. Сегодня решалось, кто из них выйдет в финал в своей категории.

Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану-10

Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану-12

Следующий раунд себе обеспечил Илья Сырыцкий. Парень справился с соперником легко.

Илья Сырыцкий: соперник хороший, у него есть характер

Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану-15

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Особую атмосферу здесь создают тайские музыканты.

Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану-18

В целом Беларусь заявила на чемпионат Европы 90 спортсменов. Чемпионат Европы проводится по любительскому муай-тай (правила более щадящие, чем в профессиональном). К примеру, у бойцов есть защитная экипировка. Бой состоит из трех (а не пяти) раундов по три минуты каждый.

Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану-21

Сетка соревнований определяется слепой жеребьевкой, то есть соперниками могут быть любые спортсмены из одной категории.

«Хорошие зрелищные бои». Что говорят зрители полуфиналов ЧЕ по муай-тай в Минске

В Минск приехали очень сильные спортсмены – это отметил и главный тренер сборной Беларуси по восточным единоборствам. В каждой весовой категории победитель или призер чемпионатов мира, континентальных форумов. Наши же бойцы сделали хороший задел для наград. Белорусы ставят задачу занять первое общекомандное место.

Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану-24

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Домашний чемпионат – мы рассчитываем, конечно. Выставили сильнейший состав (ну, за исключением некоторых потерь, травмированные игроки). Сегодня пока все идет по плану. Вы знаете, ринг все покажет.

Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану-27

Завтра бои возобновятся в 14:00 и продолжатся до 18:00. Больший упор сделают на взрослых. Кстати, в дни чемпионата вход во Дворец спорта свободный.

# Муай-тай # Дмитрий Боярович # Анатолий Симончик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хорошие зрелищные бои». Что говорят зрители полуфиналов ЧЕ по муай-тай в Минске
07 ноября 2019 14:50

«Хорошие зрелищные бои». Что говорят зрители полуфиналов ЧЕ по муай-тай в Минске

Вязович: «Все автомобили спортивной команды собираются вручную членами команды»
07 ноября 2019 10:39

Вязович: «Все автомобили спортивной команды собираются вручную членами команды»

Вязович: «Обычному человеку в самых страшных снах не представляется нагрузка, которую испытывают члены экипажа во время гонки»
07 ноября 2019 10:07

Вязович: «Обычному человеку в самых страшных снах не представляется нагрузка, которую испытывают члены экипажа во время гонки»