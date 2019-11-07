Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану

Новости Беларуси. Любители боев уже три дня наблюдают за ходом чемпионата Европы по муай-тай, который проходит во Дворце спорта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третий день отмечен самой насыщенной программой: 55 поединков на двух рингах. 7 ноября в основном соревнуются юниоры от 14 до 17 лет. Борьбу продолжают одни из лидеров нашей команды – Виталий Гурков, Андрей Кулебин и Елена Лешкевич.

Промежуточные итоги в видеоматериале Дмитрия Бояровича.

Поддержки болельщиков нашим бойцам сегодня было не занимать. На ринг вышли юниоры. Ребятам от 14 до 17 лет. Сегодня решалось, кто из них выйдет в финал в своей категории.

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Дмитрий Боярович, корреспондент:

Особую атмосферу здесь создают тайские музыканты.

В целом Беларусь заявила на чемпионат Европы 90 спортсменов. Чемпионат Европы проводится по любительскому муай-тай (правила более щадящие, чем в профессиональном). К примеру, у бойцов есть защитная экипировка. Бой состоит из трех (а не пяти) раундов по три минуты каждый.

Сетка соревнований определяется слепой жеребьевкой, то есть соперниками могут быть любые спортсмены из одной категории. «Хорошие зрелищные бои». Что говорят зрители полуфиналов ЧЕ по муай-тай в Минске В Минск приехали очень сильные спортсмены – это отметил и главный тренер сборной Беларуси по восточным единоборствам. В каждой весовой категории победитель или призер чемпионатов мира, континентальных форумов. Наши же бойцы сделали хороший задел для наград. Белорусы ставят задачу занять первое общекомандное место.

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Домашний чемпионат – мы рассчитываем, конечно. Выставили сильнейший состав (ну, за исключением некоторых потерь, травмированные игроки). Сегодня пока все идет по плану. Вы знаете, ринг все покажет.