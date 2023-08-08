«Результаты не затерялись бы на любых соревнованиях». Представители пулевой стрельбы принесли Беларуси 4 медали

Представители пулевой стрельбы 8 августа отправили в копилку сборной Беларуси 4 награды – золото, серебро и две бронзы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Двумя медалями пополнилась копилка белорусов на соревнованиях по пулевой стрельбе на II Играх стран СНГ.

В индивидуальном турнире нашим девушкам не удалось подняться на пьедестал. Лучшей из белорусок стала Алина Нестерович, занявшая 5-е место. Наиболее меткой оказалась Лейли Алиева из Азербайджана.

Сергей Мартынов, старший тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

Все игры, конечно, важны для наших молодых спортсменов. Надо постараться показать, что мы умеем на сегодня, постараться побороться за медали с лучшими спортсменами из тех, что приехали: это, в первую очередь, команда России. Лучшие соревнования – это большое количество участников, напряженная борьба – всем будет полезно. Результаты не затерялись бы на любых соревнованиях, чемпионатах мира и Олимпийских играх – достойные результаты.

В стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя среди юношей, первая сборная Беларуси завоевала серебряные награды. Команда «Беларусь-2», замкнула тройку сильнейших. Победу в этой дисциплине одержала тройка из России. К слову, именно гости столицы завоевали весь пьедестал и в личном первенстве. Тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе на Играх: конкуренция очень серьезная, нашими ребятами я очень доволен. Читайте здесь.