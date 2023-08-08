Асаёнок о победе на II Играх стран СНГ: «В спокойном режиме работаем и дальше на мир»

Победы на характере! Белорусские тяжелоатлеты Петр Асаенок и Павел Ходасевич – чемпионы II Игр стран СНГ. В весовой категории 89 килограммов Асаенок в последней попытке вырвал золото у Романа Чепика из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В итоговой сумме двоеборья Асаенок набрал 362 килограмма. Причем разрыв между двукратным бронзовым призером Европы и россиянином составил всего килограмм. В этой же дисциплине бронзовую награду завоевал еще один белорусский спортсмен Юлиан Курлович.

Петр Асаенок, чемпион II Игр стран СНГ(Беларусь):

Чемпионат мира будет через месяц. Этот старт проходил в загруженном режиме, поэтому хотелось не лазить на килограммы, а больше сделать подходов. Такой тактики придерживались. Я понимаю, что было видно и волнительно: идешь последний подход 197 и надо толкать, но это же не последние килограммы, которые поднимаем. Поэтому в спокойном режиме работаем и дальше на мир.

Павел Ходасевич взял золотую медаль в весовой категории до 96 килограммов. После рывка он шел на второй позиции. Но в толчке показал лучший результат среди всех участников. Таким образом белорус смог улучшить свое положение и в Ледовом дворце спорта в Гродно вновь прозвучал наш гимн.