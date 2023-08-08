«Очень красивая победа!» Поговорили с чемпионом Игр в метании копья Ильёй Гущей и тренером Андреем Чучвалом

Новости Беларуси. Узнаем, как выступают наши легкоатлеты на II Играх стран СНГ. Открыли соревновательную программу юноши, которые определяют сильнейших в метании копья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Республиканском центре олимпийской подготовки находится и наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент:

Наши метатели копья продемонстрировали по-настоящему фееричное выступление. По итогам соревнований у нас золото и бронза. Итоги звездного выступления мы подводим со старшим тренером по резерву национальной команды по легкой атлетике Андреем Чучвалом и чемпионом Игр Ильей Гущей. Поделитесь эмоциями, впечатлениями. Как сложилось для вас выступление?

Илья Гуща, победитель II Игр стран СНГ в метании копья:

Эмоции невероятные! Сначала, на первых попытках, волновался, были трудности, ветер. Но потом уже, когда ветер немного стих, копье стало дальше лететь. Артем Шукалович:

Когда копье улетело за 56 метров, когда возглавили протокол, было уже чувство, что вы лидер, впереди и есть шанс на медали? Илья Гуща:

Да, было. Я знал, что уже никто не метнет дальше, понял, что буду первым. Артем Шукалович:

Андрей, у вас как тренера две медали, я вас с этим поздравляю. Поделитесь впечатлениями, все ли в работе ваших подопечных вам понравилось? Где-то, может, можно доработать?

Андрей Чучвал, старший тренер по резерву национальной команды по легкой атлетике:

Они большие молодцы. Они преодолели себя и даже сделали немножко больше. Результаты просто ошеломляющие. Каждый из них добавил больше чем 4 метра к личному рекорду. На фоне вот этой эйфории, желания, чтобы порадовались наши люди, победа. Показали, что наши методики работают, что наши спортсмены хороши духом, сильны. Отличная подготовка идет. В общем, они меня очень порадовали. Сегодня глоток такой эйфории. Я им очень благодарен, молодцы! Они выполнили все. Установка у нас была такая – мы готовились каждый вечер таким образом, чтобы наши родные и близкие и 9,5 миллиона белорусов вечером засыпали счастливыми и утром просыпались счастливыми, она выполнена ими. На сегодня 28 медалей в нашей копилке. Так что молодцы, очень красивая победа! Итоги своего медального выступления с нами подводили чемпион Игр по легкой атлетике Илья Гуща и старший тренер по резерву национальной команды по легкой атлетике Андрей Чучвал. Надо отметить, что борьба не была простой, потому что конкуренцию нашим ребятам составляли и иностранные спортсмены. Кстати, некоторые из делегаций в Минске впервые и уже смогли по достоинству оценить радушие и гостеприимство белорусской стороны. И своими эмоциями они с нами поделились.

Наталья Рощупкина, тренер команды России по легкой атлетике:

Незабываемые впечатления, потому что соревнования проходят на стадионе «Динамо». Очень нравится, большой стадион. Они первый раз, наверное, видят такие большие стадионы и выступают первый раз на таком большом стадионе. Очень нравится нам, гостеприимно. Здорово, что спортсмены могут соревноваться, пробовать свои силы.