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Результаты белорусов в западных хоккейных лигах

20 февраля 2024 12:46
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Егор Шарангович отметился результативным действием в НХЛ. Ассист белоруса помог «Калгари» взять верх над «Виннипегом» – 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты белорусов в западных хоккейных лигах-1

Наш форвард действовал в первом звене, провел на площадке более 17 минут и сам дважды угрожал воротам соперника. В сезоне у нашего земляка в 57 дуэлях стало 37 результативных действий.

В активе другого Егора, Сидорова, выступающего в Западной хоккейной лиге Канады – гол и голевая передача, а также звание первой звезды противостояния. Отечественный исполнитель принял самое непосредственное участие в победе своего «Саскатуна» над «Брендоном». Наш хоккеист вначале открыл счет, а затем помог отличиться партнерам. Всего в сезоне у Сидорова 73 бомбардирских балла. Он является вторым снайпером всей лиги.

# Хоккей # Егор Шарангович # Егор Сидоров

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