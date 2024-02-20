Результаты белорусов в западных хоккейных лигах

Наш форвард действовал в первом звене, провел на площадке более 17 минут и сам дважды угрожал воротам соперника. В сезоне у нашего земляка в 57 дуэлях стало 37 результативных действий.

В активе другого Егора, Сидорова, выступающего в Западной хоккейной лиге Канады – гол и голевая передача, а также звание первой звезды противостояния. Отечественный исполнитель принял самое непосредственное участие в победе своего «Саскатуна» над «Брендоном». Наш хоккеист вначале открыл счет, а затем помог отличиться партнерам. Всего в сезоне у Сидорова 73 бомбардирских балла. Он является вторым снайпером всей лиги.