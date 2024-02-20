Белорусские хоккеисты неплохо стартовали на играх «Дети Приморья»

На первых международных играх «Дети Приморья» завершается первый соревновательный день. Неплохо проявила себя хоккейная дружина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Парни играют в формате 3х3. Кроме того, результаты реальных поединков идут в зачет фиджитал-хоккея. Белорусы провели две встречи и в обеих праздновали успех. Вначале была повержена Сахалинская область – 7:6, а затем и Амурская – 13:0. Впереди матч с Китаем. В горных лыжах лучший результат (5-е место) показал Иван Авдеев.