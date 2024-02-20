Прямой эфир

Белорусские хоккеисты неплохо стартовали на играх «Дети Приморья»

20 февраля 2024 12:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На первых международных играх «Дети Приморья» завершается первый соревновательный день. Неплохо проявила себя хоккейная дружина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские хоккеисты неплохо стартовали на играх «Дети Приморья»-1

Парни играют в формате 3х3. Кроме того, результаты реальных поединков идут в зачет фиджитал-хоккея. Белорусы провели две встречи и в обеих праздновали успех. Вначале была повержена Сахалинская область – 7:6, а затем и Амурская – 13:0. Впереди матч с Китаем. В горных лыжах лучший результат (5-е место) показал Иван Авдеев.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
В Раубичах состоялся отборочный этап чемпионата Беларуси по волейболу на снегу
19 февраля 2024 20:30

В Раубичах состоялся отборочный этап чемпионата Беларуси по волейболу на снегу

В России стартовали международные зимние игры «Дети Приморья»
19 февраля 2024 18:45

В России стартовали международные зимние игры «Дети Приморья»

«Юниор» – победитель регулярного сезона Высшей хоккейной лиги Беларуси
19 февраля 2024 18:45

«Юниор» – победитель регулярного сезона Высшей хоккейной лиги Беларуси