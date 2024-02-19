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В Раубичах состоялся отборочный этап чемпионата Беларуси по волейболу на снегу

19 февраля 2024 20:30
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Новости Беларуси. Необычный вид спорта, который недавно появился в Беларуси, но уже набирает свою популярность и выходит на профессиональный уровень. Накануне в Раубичах состоялся отборочный этап чемпионата Беларуси по волейболу на снегу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Виктория Яссин.

В Раубичах состоялся отборочный этап чемпионата Беларуси по волейболу на снегу-1

Первый матч по снежному волейболу в нашей стране был проведен только в 2023 году. В нем принимали участие 8 команд. В основном любители и несколько профессионалов из пляжного волейбола. Сложности, с которыми предстояло столкнуться организаторам, – поддержание необходимой толщины снежного покрытия. Она должна быть не менее 30 см даже при капризной белорусской погоде. Организаторы учли все нюансы и подготовили 4 площадки для проведения полноценного чемпионата Беларуси, состоящего из двух этапов – отборочного в феврале и финальных игр в марте. В этом году на соревнования заявились 8 мужских и 6 женских команд со всей Беларуси.

Далее смотрите в видео

# Волейбол

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