Новости Беларуси. Необычный вид спорта, который недавно появился в Беларуси, но уже набирает свою популярность и выходит на профессиональный уровень. Накануне в Раубичах состоялся отборочный этап чемпионата Беларуси по волейболу на снегу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый матч по снежному волейболу в нашей стране был проведен только в 2023 году. В нем принимали участие 8 команд. В основном любители и несколько профессионалов из пляжного волейбола. Сложности, с которыми предстояло столкнуться организаторам, – поддержание необходимой толщины снежного покрытия. Она должна быть не менее 30 см даже при капризной белорусской погоде. Организаторы учли все нюансы и подготовили 4 площадки для проведения полноценного чемпионата Беларуси, состоящего из двух этапов – отборочного в феврале и финальных игр в марте. В этом году на соревнования заявились 8 мужских и 6 женских команд со всей Беларуси.