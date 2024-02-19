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В России стартовали международные зимние игры «Дети Приморья»

19 февраля 2024 18:45
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В России стартовали международные зимние игры «Дети Приморья». Церемония открытия масштабного турнира состоялась в понедельник, 19 февраля, во Владивостоке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В России стартовали международные зимние игры «Дети Приморья»-1

Беларусь представят 28 юных атлетов в шести видах спорта. Это фигурное катание, шорт-трек, горные и классические лыжи, а также хоккей и фиджитал-хоккей. Первые медали будут разыграны уже во вторник. Напомним, на летних играх «Дети Приморья» белорусы выиграли 37 медалей.

# Спортивные игры

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