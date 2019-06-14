Станислав Савицкий о турнире «Кожаный мяч»: «Со дворов я детей искал, у кто-то когда-то не получилось заниматься»

Новости Беларуси. Определились финалисты городского этапа соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди мальчиков 2005-2006 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит на призы Президентского спортивного клуба.
Новости Беларуси. Определились финалисты городского этапа соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди мальчиков 2005-2006 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит на призы Президентского спортивного клуба.
За место в главном старте сражались 9 районных команд города, а в финале за победу поспорят ребята из Фрунзенского и Первомайского районов столицы. Именно они представят Минск на республиканском этапе турнира, который пройдет в столице в сентябре.
Эрик Торосян, участник турнира:
Футбол – это эмоции. Игра, которую любит половина мира. Я считаю, что это очень хороший вид спорта. Хочу себя зарекомендовать, показать, что я умею на «Кожаном мяче».
Станислав Савицкий, тренер футбольной команды «Фрунзенского района»:
Дети сами изменились, их изменила жизнь, телефоны, компьютеры. Сейчас в лагере находимся, стараемся это все изымать, но все равно, зависимость большая у детей от этого. Такие турниры нужны, потому что дети отвлекаются. Играя в футбол, получают эмоции, удовольствие, новые дружеские связи. Где-то со дворов я детей искал, у кто-то когда-то не получилось заниматься, хотят по-новому запустить свою детскую карьеру.
За третью позицию в городе поспорят Партизанский и Заводской районы.