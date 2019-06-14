Прямой эфир

Станислав Савицкий о турнире «Кожаный мяч»: «Со дворов я детей искал, у кто-то когда-то не получилось заниматься»

14 июня 2019 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Определились финалисты городского этапа соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди мальчиков 2005-2006 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит на призы Президентского спортивного клуба.

Станислав Савицкий о турнире «Кожаный мяч»: «Со дворов я детей искал, у кто-то когда-то не получилось заниматься»-1

За место в главном старте сражались 9 районных команд города, а в финале за победу поспорят ребята из Фрунзенского и Первомайского районов столицы. Именно они представят Минск на республиканском этапе турнира, который пройдет в столице в сентябре.

Станислав Савицкий о турнире «Кожаный мяч»: «Со дворов я детей искал, у кто-то когда-то не получилось заниматься»-4

Эрик Торосян, участник турнира:
Футбол – это эмоции. Игра, которую любит половина мира. Я считаю, что это очень хороший вид спорта. Хочу себя зарекомендовать, показать, что я умею на «Кожаном мяче».

Станислав Савицкий о турнире «Кожаный мяч»: «Со дворов я детей искал, у кто-то когда-то не получилось заниматься»-7


Станислав Савицкий, тренер футбольной команды «Фрунзенского района»:
Дети сами изменились, их изменила жизнь, телефоны, компьютеры. Сейчас в лагере находимся, стараемся это все изымать, но все равно, зависимость большая у детей от этого. Такие турниры нужны, потому что дети отвлекаются. Играя в футбол, получают эмоции, удовольствие, новые дружеские связи. Где-то со дворов я детей искал, у кто-то когда-то не получилось заниматься, хотят по-новому запустить свою детскую карьеру.

Станислав Савицкий о турнире «Кожаный мяч»: «Со дворов я детей искал, у кто-то когда-то не получилось заниматься»-9

За третью позицию в городе поспорят Партизанский и Заводской районы.

# Футбол Беларуси # Эрик Торосян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алина Талай рассказала, как тренироваться в жару
14 июня 2019 06:55

Алина Талай рассказала, как тренироваться в жару

В штаб-квартире НОК показали форму для белорусских спортсменов для участия во II Европейских играх
13 июня 2019 19:44

В штаб-квартире НОК показали форму для белорусских спортсменов для участия во II Европейских играх

Директор РНПЦ спорта: «Когда человек доходит до высоких стартов, конечно, ему требуется какая-то помощь»
13 июня 2019 18:20

Директор РНПЦ спорта: «Когда человек доходит до высоких стартов, конечно, ему требуется какая-то помощь»