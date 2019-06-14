Алина Талай рассказала, как тренироваться в жару

Новости Беларуси. Аномальная жара продолжает испытывать белорусов на прочность. 14 июня синоптики обещают снова +33, а по югу и вовсе до 34, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на зашкаливающий плюс, белорусские спортсмены не прерывают тренировки, особенно накануне важнейшего спортивного события для нашей страны. Алина Талай о II Европейских играх: «Зрители и атмосфера будут способствовать завоеванию многих медалей» Каждый день в привычном графике легкоатлеты пробегают на стадионах километры.

Алина Талай, многократная чемпионка Европы по лёгкой атлетике:

У спортсменов тренировки не прекращаются, спорт – это работа, ты приходишь и в 35 градусов, отрабатываешь на стадионе. В жару, конечно, это тяжело и приходится пить много воды.

Особым спросом у бегунов пользуются лёд. Обычно после тренировок его спортсмены прикладывают к ногам, чтобы снизить вероятность травмы от интенсивных нагрузок. В эти жаркие дни такая процедура лучшее холодное удовольствие.

Тонны воды сейчас уходят на поливы городских клумб. Особое внимание к главному спортивному газону II Европейских игр – стадиону «Динамо». Иммунитет от жары зеленому покрытию предусмотрели на стадии проекта.

Елизавета Магова, руководитель проекта реконструкции стадиона «Динамо»:

Рулонный газон прижился. Он находится в хорошем состоянии. Для возможности проведения матчей с ранней весны по позднюю осень у нас запроектирована современная система полива и подогрева поля.