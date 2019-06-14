Алина Талай рассказала, как тренироваться в жару

Новости Беларуси. Аномальная жара продолжает испытывать белорусов на прочность. 14 июня синоптики обещают снова +33, а по югу и вовсе до 34, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Аномальная жара продолжает испытывать белорусов на прочность. 14 июня синоптики обещают снова +33, а по югу и вовсе до 34, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на зашкаливающий плюс, белорусские спортсмены не прерывают тренировки, особенно накануне важнейшего спортивного события для нашей страны.
Алина Талай о II Европейских играх: «Зрители и атмосфера будут способствовать завоеванию многих медалей»
Каждый день в привычном графике легкоатлеты пробегают на стадионах километры.
Алина Талай, многократная чемпионка Европы по лёгкой атлетике:
У спортсменов тренировки не прекращаются, спорт – это работа, ты приходишь и в 35 градусов, отрабатываешь на стадионе. В жару, конечно, это тяжело и приходится пить много воды.
Особым спросом у бегунов пользуются лёд. Обычно после тренировок его спортсмены прикладывают к ногам, чтобы снизить вероятность травмы от интенсивных нагрузок. В эти жаркие дни такая процедура лучшее холодное удовольствие.
Тонны воды сейчас уходят на поливы городских клумб. Особое внимание к главному спортивному газону II Европейских игр – стадиону «Динамо». Иммунитет от жары зеленому покрытию предусмотрели на стадии проекта.
Елизавета Магова, руководитель проекта реконструкции стадиона «Динамо»:
Рулонный газон прижился. Он находится в хорошем состоянии. Для возможности проведения матчей с ранней весны по позднюю осень у нас запроектирована современная система полива и подогрева поля.
На стадионе «Динамо» сейчас идут последние приготовления к церемонии открытия II Европейских игр. До главного спортивного события лета остается ровно неделя. Тем, у кого ещё нет билета, следует поспешить.
Всё ли готово ко вторым Европейским играм? События, факты и мнения экспертов – в программе «В обстановке мира»