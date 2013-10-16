Редфу о знакомстве с Азаренко: Виктория была моей поклонницей и хотела встретиться со мной

Новости Беларуси. Лидер музыкальной группы LMFAO Редфу в интервью одному американскому изданию рассказал историю знакомства с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко.

Редфу:

Виктория просто была моей поклонницей и хотела встретиться со мной. Честно говоря, я совсем мало знал о ней до этого. Кен Соломон с теннисного канала познакомил нас. Она сказала мне: «Эй, почему тебе не прийти на мою пресс-конференцию?». И я пришел. Мы начали дружить и долгое время просто дружили, а потом Вика соблазнила меня.

В сентябре прошлого года в Нью-Йорке, во время Открытого чемпионата США, Азаренко провела совместную пресс-конференцию с Редфу. Тогда Виктория пояснила: Он большой фанат тенниса, я большой фанат музыки. Вот мы и пришли вместе.

Виктория Азаренко:

Я влюблена, и неважно, как люди относятся к моему выбору. Я встречаюсь с кем-то особенным, я бы сказала, он номер один. Он уникальный парень, и мы принадлежим к двум разным мирам. Я могу гарантировать, что он действительно особенный человек, он – любовь всей моей жизни. Я не люблю хвастаться своей личной жизнью, но я рада, что он рядом со мной.



Белорусская теннисистка предпочитает не комментировать свою личную жизнь. Впрочем, на то она и личная. Поклонники Редфу и Виктории, правда, активно следят за историей любви теннисистки и музыканта в социальных сетях. К слову, Редфу частенько можно видеть на трибунах турниров, где приминает участие Азаренко.

Напомним, в августе белорусская почта преподнесла поклонникам тенниса приятный подарок. На почтовых марках появились изображения Виктории Азаренко и Максима Мирного. Одно из самых значимых достижений лидеров белорусского тенниса – «золото» Олимпиады-2012 в миксте (смотрите видео).