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В Бразилии футбольные фанаты подрались прямо на трибунах, потому что в перерыве между матчами им стало скучно

15 октября 2013 08:59
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Новости Бразилии. В Бразилии вновь отличились футбольные фанаты. На одном из матчей они устроили настоящую бойню. Болельщики начали драться прямо на трибунах. Поводом для беспорядков послужил не накал страстей, а, наоборот, скука в перерыве между матчами.

Полиция попыталась успокоить разбушевавшихся фанатов, применив слезоточивый газ и резиновые пули. Однако утихомирить хулиганов не удалось. После окончания матча бои перенеслись за пределы стадиона. В ходе потасовок никто не пострадал. Полиция задержала более 20 болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Погромы фанатов

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