Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла в товарищеском матче с дружиной Сейма Латвии со счетом 6:5

Новости Беларуси. 12 октября вечером на ледовой площадке спортивного клуба «Юность» в Минске встретились хоккейная команда Президента Беларуси и латвийские парламентарии. Несмотря на то, что матч товарищеский, уже с первых секунд стало понятно, что игра будет зрелищной.

После серии взаимных смелых передач на 6-й минуте счет открыла ледовая дружина главы государства. Через несколько секунд последовала и вторая шайба в ворота соперника из Латвии. Ударный диалог результативного хоккея продолжили и депутаты.

Ледовая дружина Президента уверено вела игру. Так, с подачи Александра Лукашенко и Павла Белого забросил заключительную шайбу первого периода Андрей Асташевич. На перерыв команды ушли со счетом 4:1.

Олег Микульчик, игрок хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Соперник хороший. С кем-то раньше в своё время играли. Сейчас нормально, удовольствие получаем, поэтому всё нормально.

Дмитрий Басков, вратарь хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Команда президента на сегодняшний день больше подготовлена функционально, поэтому мы имеем преимущество в позиционной атаке, как минимум. А вообще как бы команда интересная, некоторыми контрвыпадами заставляют напрячься.

Раймондс Рубикс, депутат Саэйма Латвийской Республики, игрок любительской хоккейной лиги Риги:

Соперник очень сильный. Мы делаем всё, что можем. Я думаю, что ребята сейчас немножко соберутся. Потому что такая атмосфера у вас, такая сильная поддержка.

Романс Наудиньш, депутат Саэйма Латвийской Республики, игрок любительской хоккейной лиги Валмиеры:

Я лично сам столько латвийских и белорусских флажков вместе в одном месте не видел столько много. Очень-очень хорошая атмосфера. Первый такой международный матч в истории Латвии. Это тоже жест, что наши отношения всё улучшаются, и дружественные и на хорошем пути развития.

Команда Президента Беларуси активно участвует и в товарищеских хоккейных матчах и в международных турнирах. На счету ледовой дружины главы государства не только встречи с именитыми соперниками. Крепкие победные традиции, сотни заброшенных шайб, тысячи болельщиков.

Сегодня на льду представительные составы команд. Впервые хоккейная команда Президента сыграла с европейскими парламентариями. Встреча завершилась с небольшим перевесом. Счёт 6:5 в пользу президентской дружины. Болельщики отмечают высокий для любителей уровень мастерства и накал эмоций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болельщики:

Я пришёл с сыном со своим Степаном. Он очень хотел посмотреть на игру президентской команды. А то, что играем с Латвией, это очень хорошо. Мы должны играть. Хоккей очень популярен.

Настрой цудоўны. Усе любім хакей. Еўрапейцы таксама цікавяцца хакеем, цікавяцца нашай краінай. Мы паказваем свой хакей. Мы паказваем, як мы любім хакей.

Мы пришли болеть своим факультетом архитектурным. На хоккее первый раз, на самом деле. Мне очень интересно. Пришли болеть за команду президента.

Я очень люблю хоккей и уже очень много раз ходила. Ну, то есть классом, с папой очень много раз ходила. И у меня вообще настолько такой адреналин, мне так интересно.