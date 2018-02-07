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Аналитики: команда Беларуси может выиграть 3 медали на Олимпиаде

07 февраля 2018 11:30
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Новости Беларуси. Аналитическая компания из США Gracenote опубликовала медальный прогноз сборных на ОИ-2018.

По информации компании, в пятерку стран с наибольшим количеством медалей войдут Германии, США, Канада и Франция. Возглавит список сборная Норвегии, которой прогнозируют 41 медаль.

Среди атлетов, которым удастся завоевать наибольшее количество медалей, называют Лауру Дальмайер из Германии, Мартена Фуркада из Франции, норвежцев Йоханнеса Бо, Марит Бьорген и Мартина Йонсруд Сундбю.

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Аналитики: команда Беларуси может выиграть 3 медали на Олимпиаде-1

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По данным Gracenote, сборная Беларуси на предстоящих Играх завоюет две серебряные и бронзовую медали. Биатлонистке Дарье Домрачевой прогнозируют серебро и бронзу, а фристайлисту Антону Кушниру – серебро.

Олимпийские игры стартуют в Пхёнчхане 9 февраля.

«Это – не статисты, однозначно»: на кого из белорусов будем надеяться на ОИ-2018 (читать далее). 

# Дарья Домрачева # Антон Кушнир # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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