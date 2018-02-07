Аналитики: команда Беларуси может выиграть 3 медали на Олимпиаде

Новости Беларуси. Аналитическая компания из США Gracenote опубликовала медальный прогноз сборных на ОИ-2018.
По информации компании, в пятерку стран с наибольшим количеством медалей войдут Германии, США, Канада и Франция. Возглавит список сборная Норвегии, которой прогнозируют 41 медаль.
Среди атлетов, которым удастся завоевать наибольшее количество медалей, называют Лауру Дальмайер из Германии, Мартена Фуркада из Франции, норвежцев Йоханнеса Бо, Марит Бьорген и Мартина Йонсруд Сундбю.
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