«Ребята молодые рвутся в бой». Главный тренер сборной по плаванию о конкуренции в Казани

Восемь золотых, четыре серебряных и семь бронзовых наград – такой медальный багаж привезли белорусские пловцы с первого этапа международного турнира «Игры Дружбы», который продолжается в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Очень хорошо зарекомендовали себя в Казани белорусские юниоры. В их копилке восемь наград. Эти результаты дают надежду, что национальная команда вскоре усилится достаточным количеством конкурентоспособной молодежи.

Андрей Липницкий, главный тренер национальной команды Беларуси по плаванию:

Достаточно высокая конкуренция намечается у нас в стране в женском брассе. Карина Швед установила новый рекорд национальный в дистанцию из одной десяти. Дмитрий Павловец установил тоже национальный рекорд юниорский, побив свое же высшее достижение, заняв первое место. Тоже можем рассматривать его как страховку. Привлекать его в эстафетном плавании в предварительных заплывах вместо Ильи Шимановича. Скамейка увеличивается, мы их посмотрели сейчас первый раз в бою. Очень приятно, что они вместе с членами национальной команды основного состава уже где-то чувствуют себя не то что равными, но подбираются к ним. Ребята тоже увидели, что растет достойная смена, им придется упираться, их места не гарантированы, а ребята молодые рвутся в бой.

Белорусские пловцы завершили сезон турниром в Казани. Теперь национальную команду ожидает долгожданный отпуск.