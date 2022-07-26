«Широко открытые Игры». Вот так будет звучать слоган Олимпиады в Париже

Как отмечают, это приглашение всему миру присоединиться и испытать новые эмоции. Старт в Париже во многом будет особенным. Здесь будут представлены новые дисциплины, атлеты будут состязаться на свежем воздухе, а церемония открытия впервые пройдет на воде. Это новаторские Игры, представляющие мир завтрашнего дня, где будут создаваться и тестироваться решения, которые действительно будут служить обществу, подчеркивается в заявлении.