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«Широко открытые Игры». Вот так будет звучать слоган Олимпиады в Париже

26 июля 2022 12:02
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Оргкомитет летних Олимпийских игр в Париже представил слоган будущих соревнований. Он включает слова «Широко открытые Игры», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Широко открытые Игры». Вот так будет звучать слоган Олимпиады в Париже-1

Как отмечают, это приглашение всему миру присоединиться и испытать новые эмоции. Старт в Париже во многом будет особенным. Здесь будут представлены новые дисциплины, атлеты будут состязаться на свежем воздухе, а церемония открытия впервые пройдет на воде. Это новаторские Игры, представляющие мир завтрашнего дня, где будут создаваться и тестироваться решения, которые действительно будут служить обществу, подчеркивается в заявлении.  

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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