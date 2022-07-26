В УЕФА назначили арбитров на ближайшие матчи Лиги конференций

Сама дуэль пройдет 27 июля и начнется в 21:00 по минскому времени. Однако ожидать чуда вряд ли стоит, ведь в первом матче второго раунда отбора Лиги конференций наш клуб потерпел болезненное поражение от соперника. Неделю назад греки победили со счетом 5:1, превратив ответное противостояние фактически в формальность. Для продолжения борьбы «Гомелю» нужно забивать пять раз и не пропускать. Еще две отечественные дружины ответные матчи Лиги конференций проведут 28 июля.