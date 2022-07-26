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В УЕФА назначили арбитров на ближайшие матчи Лиги конференций

26 июля 2022 13:56
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В УЕФА сделали назначения на ближайшие матчи Еврокубка. Поединок нашего «Гомеля» с греческим «Арисом» доверено обслуживать бригаде бельгийских арбитров во главе с Николя Ляфоржем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В УЕФА назначили арбитров на ближайшие матчи Лиги конференций-1

Сама дуэль пройдет 27 июля и начнется в 21:00 по минскому времени. Однако ожидать чуда вряд ли стоит, ведь в первом матче второго раунда отбора Лиги конференций наш клуб потерпел болезненное поражение от соперника. Неделю назад греки победили со счетом 5:1, превратив ответное противостояние фактически в формальность. Для продолжения борьбы «Гомелю» нужно забивать пять раз и не пропускать. Еще две отечественные дружины ответные матчи Лиги конференций проведут 28 июля.  

# Футбол # Николя Ляфорж # Фотофакт

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