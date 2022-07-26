Белоруска Алёна Омелюсик преодолела второй этап «Тур де Франс»

На первой в истории женской супервеломногодневке «Тур де Франс» завершился второй этап. Победительницей стала Марианна Восс из Нидерландов. Маршрут она преодолела за 3 часа 14 минут и 2 секунды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Алена Омелюсик, которая представляет команду Canyon-SRAM, отстала всего на 34 секунды и расположилась на 32-м месте итогового протокола. В общем зачете наша спортсменка 39-я. Всего велогонщицы преодолеют восемь этапов, последний из которых пройдет 31 июля.