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Белоруска Алёна Омелюсик преодолела второй этап «Тур де Франс»

26 июля 2022 12:05
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На первой в истории женской супервеломногодневке «Тур де Франс» завершился второй этап. Победительницей стала Марианна Восс из Нидерландов. Маршрут она преодолела за 3 часа 14 минут и 2 секунды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Алёна Омелюсик преодолела второй этап «Тур де Франс»-1

Белоруска Алена Омелюсик, которая представляет команду Canyon-SRAM, отстала всего на 34 секунды и расположилась на 32-м месте итогового протокола. В общем зачете наша спортсменка 39-я. Всего велогонщицы преодолеют восемь этапов, последний из которых пройдет 31 июля.  

# Велоспорт # Алена Омелюсик # Марианна Восс # Фотофакт

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