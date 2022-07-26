Медальный багаж и новые рекорды. С чем вернулись белорусы с «Игр Дружбы» в Казани?

Восемь золотых, четыре серебряных и семь бронзовых наград – такой медальный багаж привезли белорусские пловцы с первого этапа международного турнира «Игры дружбы», который продолжается в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Не обошлось и без рекордов. Наши пловцы обновили три национальных и пять юниорских достижений. Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович – эти две фамилии уже давно стали визитной карточкой белорусского плавания. Сегодня они лидеры команды и ее мотиваторы – российский старт это доказал. Наши спортсмены вернулись на родину. В Национальном аэропорту их ожидал горячий прием: рукопожатия, объятия, цветы и овации.

Анастасия Шкурдай, победительница турнира:

В целом могу сказать, что выступление было удовлетворительным. Я сделала все, что от меня требовалось. Все, что я могла, я показала. Если брать отдельно дистанции, то на спине установлен новый рекорд Беларуси. В некоторых дисциплинах может быть вышло не совсем так гладко, как хотелось бы, но путь намечен, и я знаю, куда двигаться.

Илья Шиманович, победитель турнира:

Мы рады, что наконец появились соревнования, появилась конкуренция. Бассейн невероятно хорош. У меня от него только положительные эмоции. Все просто замечательно. И наконец-то были трибуны, которые были полны зрителей, ты ощущал этот рев трибун. Поддержка придает эмоций и сил на старте.