Медальный багаж и новые рекорды. С чем вернулись белорусы с «Игр Дружбы» в Казани?

Восемь золотых, четыре серебряных и семь бронзовых наград – такой медальный багаж привезли белорусские пловцы с первого этапа международного турнира «Игры дружбы», который продолжается в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Восемь золотых, четыре серебряных и семь бронзовых наград – такой медальный багаж привезли белорусские пловцы с первого этапа международного турнира «Игры дружбы», который продолжается в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Не обошлось и без рекордов. Наши пловцы обновили три национальных и пять юниорских достижений. Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович – эти две фамилии уже давно стали визитной карточкой белорусского плавания. Сегодня они лидеры команды и ее мотиваторы – российский старт это доказал. Наши спортсмены вернулись на родину. В Национальном аэропорту их ожидал горячий прием: рукопожатия, объятия, цветы и овации.
Анастасия Шкурдай, победительница турнира:
В целом могу сказать, что выступление было удовлетворительным. Я сделала все, что от меня требовалось. Все, что я могла, я показала. Если брать отдельно дистанции, то на спине установлен новый рекорд Беларуси. В некоторых дисциплинах может быть вышло не совсем так гладко, как хотелось бы, но путь намечен, и я знаю, куда двигаться.
Илья Шиманович, победитель турнира:
Мы рады, что наконец появились соревнования, появилась конкуренция. Бассейн невероятно хорош. У меня от него только положительные эмоции. Все просто замечательно. И наконец-то были трибуны, которые были полны зрителей, ты ощущал этот рев трибун. Поддержка придает эмоций и сил на старте.
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