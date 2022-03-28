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«Ребята – молодцы, до конца дотерпели». Тренер ХК «Юность» об игре с «Неманом»

28 марта 2022 20:31
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Новости Беларуси. Матч полуфинальной серии Кубка Президента между «Юностью» и «Неманом» должен был определить положение команд: либо шансы соперников уравновесятся, либо «Юность» укрепляет статус фаворита. В зависимости от этого и будет выстраиваться дальнейшая стратегия серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гродненский «Неман» во втором матче проиграл «Юности» со счетом 0:2. И теперь уступает в серии с таким же счетом.

«Юность» укрепила статус фаворита. В полуфинале Кубка Президента минчане обошли «Неман». Подробнее.

«Ребята – молодцы, до конца дотерпели». Тренер ХК «Юность» об игре с «Неманом»-1

Евгений Есаулов, главный тренер ХК «Юность»:
В принципе ничего нового не скажу. Уже все сказано. Качественно провели первый период и третий. Во втором получилось немножко скомкано. Где-то ввели удаление. Но ребята – молодцы, до конца дотерпели. До конца работали. Сделали два шага, идем дальше.

«Война в плей-офф». Тренер ХК «Неман» об игре с «Юностью». Читать здесь.

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

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