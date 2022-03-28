«Ребята – молодцы, до конца дотерпели». Тренер ХК «Юность» об игре с «Неманом»

Новости Беларуси. Матч полуфинальной серии Кубка Президента между «Юностью» и «Неманом» должен был определить положение команд: либо шансы соперников уравновесятся, либо «Юность» укрепляет статус фаворита. В зависимости от этого и будет выстраиваться дальнейшая стратегия серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гродненский «Неман» во втором матче проиграл «Юности» со счетом 0:2. И теперь уступает в серии с таким же счетом.