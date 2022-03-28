«Будет чуть-чуть труднее». Футбольная сборная Беларуси сыграет с командой Бахрейна 29 марта

В активе нашей дружины уже есть уверенная победа над командой Индии со счетом 3:0. На очереди – хозяева, команда Бахрейна. Соперники проэкзаменуют друг друга во вторник. Начало поединка – в 19:00 по белорусскому времени.

Павел Седько, полузащитник футбольной сборной Беларуси:

Разбирали, да. Хорошая команда, я думаю, посильнее чуть Индии будет. Они играют в более скоростной футбол, более, наверное, индивидуально сильные игроки. Играть будут дома, поэтому, я думаю, будет чуть-чуть труднее. Но все равно мы будем играть на победу, выходить и выигрывать.