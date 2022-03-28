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«Будет чуть-чуть труднее». Футбольная сборная Беларуси сыграет с командой Бахрейна 29 марта

28 марта 2022 19:41
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Футбольная сборная Беларуси в далеком Бахрейне готовится ко второму из двух запланированных товарищеских матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Будет чуть-чуть труднее». Футбольная сборная Беларуси сыграет с командой Бахрейна 29 марта-1

В активе нашей дружины уже есть уверенная победа над командой Индии со счетом 3:0. На очереди – хозяева, команда Бахрейна. Соперники проэкзаменуют друг друга во вторник. Начало поединка – в 19:00 по белорусскому времени.

«И игроков, и схему поменяем». Тренер футбольной сборной Беларуси о предстоящей игре с Бахрейном. Читать здесь.  

«Будет чуть-чуть труднее». Футбольная сборная Беларуси сыграет с командой Бахрейна 29 марта-4

Павел Седько, полузащитник футбольной сборной Беларуси:  
Разбирали, да. Хорошая команда, я думаю, посильнее чуть Индии будет. Они играют в более скоростной футбол, более, наверное, индивидуально сильные игроки. Играть будут дома, поэтому, я думаю, будет чуть-чуть труднее. Но все равно мы будем играть на победу, выходить и выигрывать.  

# Футбол # Павел Седько # Фотофакт

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