«И игроков, и схему поменяем». Тренер футбольной сборной Беларуси о предстоящей игре с Бахрейном

Футбольная сборная Беларуси в далеком Бахрейне готовится ко второму из двух запланированных товарищеских матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Футбольная сборная Беларуси в далеком Бахрейне готовится ко второму из двух запланированных товарищеских матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В активе нашей дружины уже есть уверенная победа над командой Индии со счетом 3:0. На очереди – хозяева, команда Бахрейна. Соперники проэкзаменуют друг друга во 29 марта. Начало поединка – в 19:00 по белорусскому времени.
«Будет чуть-чуть труднее». Футбольная сборная Беларуси сыграет с командой Бахрейна 29 марта. Подробнее.
Георгий Кондратьев, главный тренер футбольной сборной Беларуси:
Команда очень техничная, организованная. Европейские тренеры требовательные. И, конечно, очень компактно играют, хорошо бегут в контратаку. Сложно будет противостоять им завтра, но мы постараемся лишить их сильных козырей и добиться положительного результата. Несколько новых игроков введем в состав. Скорее всего и схему поменяем. Потому что разные соперники, нам на разных стадиях приходится играть. С кем-то больше позиционную атаку, с кем-то больше позиционную оборону. Кого и конкретно какая схема будет, пока еще не могу сказать, но поменяем, конечно. И игроков, и схему поменяем.