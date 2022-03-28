Прямой эфир

«И игроков, и схему поменяем». Тренер футбольной сборной Беларуси о предстоящей игре с Бахрейном

28 марта 2022 19:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Футбольная сборная Беларуси в далеком Бахрейне готовится ко второму из двух запланированных товарищеских матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«И игроков, и схему поменяем». Тренер футбольной сборной Беларуси о предстоящей игре с Бахрейном-1

В активе нашей дружины уже есть уверенная победа над командой Индии со счетом 3:0. На очереди – хозяева, команда Бахрейна. Соперники проэкзаменуют друг друга во 29 марта. Начало поединка – в 19:00 по белорусскому времени.

«Будет чуть-чуть труднее». Футбольная сборная Беларуси сыграет с командой Бахрейна 29 марта. Подробнее.

«И игроков, и схему поменяем». Тренер футбольной сборной Беларуси о предстоящей игре с Бахрейном-4

Георгий Кондратьев, главный тренер футбольной сборной Беларуси:
Команда очень техничная, организованная. Европейские тренеры требовательные. И, конечно, очень компактно играют, хорошо бегут в контратаку. Сложно будет противостоять им завтра, но мы постараемся лишить их сильных козырей и добиться положительного результата. Несколько новых игроков введем в состав. Скорее всего и схему поменяем. Потому что разные соперники, нам на разных стадиях приходится играть. С кем-то больше позиционную атаку, с кем-то больше позиционную оборону. Кого и конкретно какая схема будет, пока еще не могу сказать, но поменяем, конечно. И игроков, и схему поменяем.

# Футбол # Георгий Кондратьев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Будет чуть-чуть труднее». Футбольная сборная Беларуси сыграет с командой Бахрейна 29 марта
28 марта 2022 19:41

«Будет чуть-чуть труднее». Футбольная сборная Беларуси сыграет с командой Бахрейна 29 марта

Стал известен состав белорусской сборной по биатлону на чемпионате России. Большинство участников – молодёжь
28 марта 2022 19:18

Стал известен состав белорусской сборной по биатлону на чемпионате России. Большинство участников – молодёжь

Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды обыграла Молдову в товарищеском матче
28 марта 2022 19:16

Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды обыграла Молдову в товарищеском матче