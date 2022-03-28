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«Война в плей-офф». Тренер ХК «Неман» об игре с «Юностью»

28 марта 2022 20:29
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Новости Беларуси. Матч полуфинальной серии Кубка Президента между «Юностью» и «Неманом» должен был определить положение команд: либо шансы соперников уравновесятся, либо «Юность» укрепляет статус фаворита. В зависимости от этого и будет выстраиваться дальнейшая стратегия серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гродненский «Неман» во втором матче проиграл «Юности» со счетом 0:2. И теперь уступает в серии с таким же счетом.

«Юность» укрепила статус фаворита. В полуфинале Кубка Президента минчане обошли «Неман». Подробнее.

«Война в плей-офф». Тренер ХК «Неман» об игре с «Юностью»-1

Андрей Коршунов, главный тренер ХК «Неман»:
Я думаю, если сделать правильные выводы, не только тренерский штаб. В плане тактических моментов. А если каждый игрок сделает у себя в голове правильный вывод и будет играть так, как мы играли с Гомелем, я думаю, будет вообще другой хоккей. Более интересный, более зрелищный. Просто игрок должен сам немножко. Да, мы помогаем в плане тактическом. Нам там, сверху, лучше видно. Но сами игроки тоже должны принимать участие, себя перенастраивать, что это, образно, война в плей-офф.

«Ребята молодцы, до конца дотерпели». Тренер ХК «Юность» об игре с «Неманом». Читать здесь.

# Хоккей Беларуси # Андрей Коршунов # Фотофакт

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