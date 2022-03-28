«Юность» укрепила статус фаворита. В полуфинале Кубка Президента минчане обошли «Неман»

Новости Беларуси. Второй матч полуфинальной серии Кубка Президента между «Юностью» и «Неманом» должен был определить положение команд: либо шансы соперников уравновесятся, либо «Юность» укрепляет статус фаворита. В зависимости от этого и будет выстраиваться дальнейшая стратегия серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С первых минут хоккеисты «Юности» на правах хозяев пошли вперед. И эта тактика оказалась результативной. Уже на 4-й минуте отличился Александр Китаров. В дальнейшем игра проходила с переменными шансами на успех. Отметим, по ходу поединка «Неман» прибавил в активности и стал более уверенно действовать в зоне атаки. Однако пыл гостевой команды на старте 3-го периода охладил Андрей Павленко. Он стал автором второй шайбы «Юности». Таким образом, гродненский «Неман» во втором матче проиграл «Юности» со счетом – 0:2. И теперь уступает в серии с таким же счетом.