«Развитие идёт в игре». В Минске проходит городской этап соревнований «Золотая шайба»

Новости Беларуси. В Минске проходят городские соревнования по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси. Лучших выявляют в старшей возрастной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске проходят городские соревнования по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси. Лучших выявляют в старшей возрастной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
История турнира насчитывает более полувека. Первые игры прошли в сезоне 1964 – 1965-го годов. Прародителем старта был отец русского хоккея, великий игрок и тренер СССР Анатолий Тарасов. С распадом Советского Союза «Золотая шайба» прекратила свое существование. На территории Беларуси соревнования были возрождены по инициативе главы государства. С 1997-го года турнир проводится под патронажем Президентского спортивного клуба. «Золотая шайба» сразу же заняла важное место в ежегодных юношеских хоккейных баталиях. И не только открыла, но и дала дорогу в профессиональный спорт россыпи звезд нашего хоккея. Впрочем, победить здесь это не самая главная цель.
Андрей Шевелев, главный тренер команды «Торнадо» (Заводской район):
По мне, вообще больше надо турниров, больше каких-либо чемпионатов, потому что тренировки тренировками, а развитие идет в игре. Потому что это далеко не тренировка. Надо больше играть, и очень хорошо, когда проводятся такие турниры, надо больше таких турниров делать – золотая, серебряная, бронзовая – поэтому я за то, чтобы больше турниров было всяких везде.
За медали первенства борются девять команд, разделенные на две подгруппы. По результатам этих матчей будут определены четыре коллектива, которые продолжат борьбу за пьедестал. Спортсмены, занявшие первые два места на городских соревнованиях, представят Минск на республиканском турнире «Золотая шайба».