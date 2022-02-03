«Развитие идёт в игре». В Минске проходит городской этап соревнований «Золотая шайба»

Новости Беларуси. В Минске проходят городские соревнования по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси. Лучших выявляют в старшей возрастной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

История турнира насчитывает более полувека. Первые игры прошли в сезоне 1964 – 1965-го годов. Прародителем старта был отец русского хоккея, великий игрок и тренер СССР Анатолий Тарасов. С распадом Советского Союза «Золотая шайба» прекратила свое существование. На территории Беларуси соревнования были возрождены по инициативе главы государства. С 1997-го года турнир проводится под патронажем Президентского спортивного клуба. «Золотая шайба» сразу же заняла важное место в ежегодных юношеских хоккейных баталиях. И не только открыла, но и дала дорогу в профессиональный спорт россыпи звезд нашего хоккея. Впрочем, победить здесь это не самая главная цель.

Андрей Шевелев, главный тренер команды «Торнадо» (Заводской район):

По мне, вообще больше надо турниров, больше каких-либо чемпионатов, потому что тренировки тренировками, а развитие идет в игре. Потому что это далеко не тренировка. Надо больше играть, и очень хорошо, когда проводятся такие турниры, надо больше таких турниров делать – золотая, серебряная, бронзовая – поэтому я за то, чтобы больше турниров было всяких везде.