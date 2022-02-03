МОК включил в предварительную программу летней Олимпиады 28 видов спорта. Когда станет известен точный список?

Международный олимпийский комитет включил в предварительную программу следующих летних игр, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе, 28 видов спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этот список были включены скейтбординг, серфинг и скалолазание, которые дебютировали на Олимпиаде в Токио. Бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье находятся в листе ожидания.