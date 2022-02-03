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МОК включил в предварительную программу летней Олимпиады 28 видов спорта. Когда станет известен точный список?

03 февраля 2022 13:33
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Международный олимпийский комитет включил в предварительную программу следующих летних игр, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе, 28 видов спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

МОК включил в предварительную программу летней Олимпиады 28 видов спорта. Когда станет известен точный список?-1

В этот список были включены скейтбординг, серфинг и скалолазание, которые дебютировали на Олимпиаде в Токио. Бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье находятся в листе ожидания.  

МОК включил в предварительную программу летней Олимпиады 28 видов спорта. Когда станет известен точный список?-4

Международным федерациям этих видов спорта необходимо завершить реформы, чтобы сохранить свое место в программе Олимпийских игр. Окончательное решение по всем видам спорта будет принято в декабре 2024 года.

# Олимпиада 2028 # Фотофакт

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