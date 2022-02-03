Белорусская теннисистка Говорцова не прошла в 1/8 на теннисном турнире в Роме

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова, занимающая 131-ю позицию в мировом рейтинге, завершила свое выступление на турнире в американском Роме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова, занимающая 131-ю позицию в мировом рейтинге, завершила свое выступление на турнире в американском Роме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В матче 1/16 финала землячка не смогла справиться с местной спортсменкой Эммой Наварро, 231-й в табели о рангах. Итоговый счет встречи – 3:6, 1:6.