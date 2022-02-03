«Выложились по полной». На чемпионате Следственного комитета по лыжным гонкам определили призёров

В турнире, который проходил два дня, участвовали 8 команд. По одной от каждой области, а также дружина Минска и сборная центрального аппарата. Победителей выявляли как в личных гонках, так и в эстафете.

Дмитрий Гора, председатель Следственный комитет Беларуси:

Всех поздравляю. Спасибо вам всем огромное за то, что действительно выложились по полной, показали, кто на что способен. И все, я думаю, добились того, чего хотели.

Для любителей статистики: по итогам всех дисциплин вне конкуренции оказались лыжники центрального аппарата комитета.