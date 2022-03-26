«Состоялись встречи в Москве». Беларусь и Россия продумают возможности проведения совместных соревнований

Новости Беларуси. Спортсмены без стартов не останутся. Они соревновались и будут соревноваться. Таков лейтмотив совместного заседания коллегий Минспорта Беларуси и России, которое прошло в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Матыцин, министр спорта России:

Мы обсудили ряд проектов спортивных для реализации и комплексных соревнований уже в этом году на уровне федераций наших стран. До сегодня (буквально две недели назад) состоялись встречи в Москве руководителей спортивных федераций Республики Беларусь и Российской Федерации. И тот план мероприятий, решения, которые сегодня были приняты на коллегии, являются результатом нашей совместной работы.