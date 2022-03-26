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«Состоялись встречи в Москве». Беларусь и Россия продумают возможности проведения совместных соревнований

26 марта 2022 14:39
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Новости Беларуси. Спортсмены без стартов не останутся. Они соревновались и будут соревноваться. Таков лейтмотив совместного заседания коллегий Минспорта Беларуси и России, которое прошло в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусским атлетам не стоит переживать по поводу отмены международных стартов. Подробнее здесь.

«Состоялись встречи в Москве». Беларусь и Россия продумают возможности проведения совместных соревнований-1

Олег Матыцин, министр спорта России:
Мы обсудили ряд проектов спортивных для реализации и комплексных соревнований уже в этом году на уровне федераций наших стран. До сегодня (буквально две недели назад) состоялись встречи в Москве руководителей спортивных федераций Республики Беларусь и Российской Федерации. И тот план мероприятий, решения, которые сегодня были приняты на коллегии, являются результатом нашей совместной работы.

«Состоялись встречи в Москве». Беларусь и Россия продумают возможности проведения совместных соревнований-4

На данный момент дорожные карты уже практически готовы. И решения должны быть воплощены в самое ближайшее время. Ну а лучший наглядный пример спортивной интеграции – проведенный Кубок Союза биатлонистов России и планируемый открытый чемпионат России.

# Государственная политика в области спорта # Олег Матыцин # Фотофакт

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