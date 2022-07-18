Прямой эфир

Разобрались на классе. Волейболистки клуба «Брест» вышли в финал чемпионата Беларуси

18 июля 2022 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по пляжному волейболу вернулся в Минск. После второго этапа, который состоялся в Молодечно, спортсмены вновь отправились в столицу. Где разыграли медали третьего раунда на кортах спорткомплекса «Олимпийский». Участие в старте приняло рекордное количество пар – 54, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Разобрались на классе. Волейболистки клуба «Брест» вышли в финал чемпионата Беларуси-1

Среди женских дуэтов равных не было победительницам первого этапа – волейболисткам клуба «Брест». Благодаря своему уверенному выступлению Анна Дедкова и Татьяна Холод пробились в финал, где на классе разобрались с оппонентками. Счет золотого поединка 2:0 по сетам. Впереди у «пляжников» главные старты – Кубок Беларуси и финальный этап чемпионата. Но девушки еще не уверены, смогут ли принять в них участие. Совсем скоро стартует сезон в классическом волейболе. Поэтому могут быть накладки с календарем.  

Разобрались на классе. Волейболистки клуба «Брест» вышли в финал чемпионата Беларуси-4

Анна Дедкова, победительница третьего этапа чемпионата Беларуси по пляжному волейболу:  
Планы не знаем, так как у нас начинается классический сезон. Мы игроки в классический волейбол, поэтому нас даже может и не быть на финальном этапе Кубка.  

Татьяна Холод, победительницы третьего этапа чемпионата Беларуси по пляжному волейболу:  
Но очень хотелось бы поучаствовать. Приходите сюда болеть за нас. Этот этап получился слегка нервным, молодежь очень подтянулась, очень хорошие игроки у нас есть на будущее. Но очень приятно играть с сильным соперником, поэтому мы довольны этим туром.  
– Мы очень любим пляжный волейбол в первую очередь как интересное провождение отпуска.  
– В любом случае не терять форму. Очень приятно приходить в зал опять, и нет такого, что ты потерял чувство мяча.  
– Спортсмены не могут просто лежать на диване.  

Разобрались на классе. Волейболистки клуба «Брест» вышли в финал чемпионата Беларуси-7

У парней викторию праздновали триумфаторы предыдущих двух этапов и участники первенства России Александр Дедков и Павел Петрушко. Кубок Беларуси начнется в Минске 12 августа. В нем, как и в финале чемпионата, примут участие по 24 женские и мужские команды с наивысшим рейтингом по итогам прошедших трех этапов.

# Волейбол # Александр Дедков # Павел Петрушко # Анна Дедкова # Татьяна Холод # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Слуцк» победил брестское «Динамо» в матче чемпионата Беларуси по футболу
18 июля 2022 13:17

«Слуцк» победил брестское «Динамо» в матче чемпионата Беларуси по футболу

На «Кубке Дружбы» разыграли первые комплекты медалей по современному пятиборью
18 июля 2022 13:08

На «Кубке Дружбы» разыграли первые комплекты медалей по современному пятиборью

Три медали выиграли белорусы на матчевой встрече по стрельбе из лука
18 июля 2022 13:03

Три медали выиграли белорусы на матчевой встрече по стрельбе из лука