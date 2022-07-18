«Слуцк» победил брестское «Динамо» в матче чемпионата Беларуси по футболу

Зрители стали свидетелями двух взятий ворот. На 18-й минуте Велько вывел хозяев вперед. А точку в противостоянии уже под конец игрового времени поставил Вергейчик. Ему удался точный удар на 82-й минуте. 2:0 – «сахарные» сильнее. В турнирной таблице Слуцк занимает 11-е место. Дела у «Бреста» хуже, он предпоследний. Тройка лучших выглядит так: БАТЭ, «Ислочь», «Энергетик». 18 июля запланирован один матч. «Белшина» примет «Шахтер».