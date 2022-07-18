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«Слуцк» победил брестское «Динамо» в матче чемпионата Беларуси по футболу

18 июля 2022 13:17
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Новости Беларуси. «Слуцк» победил брестское «Динамо» в единственном матче чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Слуцк» победил брестское «Динамо» в матче чемпионата Беларуси по футболу-1

Зрители стали свидетелями двух взятий ворот. На 18-й минуте Велько вывел хозяев вперед. А точку в противостоянии уже под конец игрового времени поставил Вергейчик. Ему удался точный удар на 82-й минуте. 2:0 – «сахарные» сильнее. В турнирной таблице Слуцк занимает 11-е место. Дела у «Бреста» хуже, он предпоследний. Тройка лучших выглядит так: БАТЭ, «Ислочь», «Энергетик». 18 июля запланирован один матч. «Белшина» примет «Шахтер».

# Футбол Беларуси # Евгений Велько # Юрий Вергейчик # Фотофакт

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