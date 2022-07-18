На «Кубке Дружбы» разыграли первые комплекты медалей по современному пятиборью

В турнире, напомним, участвуют спортсмены до 19 и до 17 лет. Определены призеры в младшей возрастной группе. Две из трех наград достались нашим девушкам. Чемпионкой стала Александра Ляшенко. Серебро взяла Мира Бурая. Впереди финалы в старшей группе. В число 18 лучших сумели попасть 7 наших представительниц. Также в главную часть турнира квалифицировались и парни. Финалы намечены на 19 и 20 июля.