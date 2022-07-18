Три медали выиграли белорусы на матчевой встрече по стрельбе из лука

Три медали выиграли наши спортсмены по итогам матчевой встречи по стрельбе из лука Беларусь – Россия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особенно успешным получился женский разряд. Здесь в финале сошлись две наши землячки. В итоге сильнейшей стала Карина Деминская, а Нина Соболь довольствовалась серебром. Немного не хватило до пьедестала Роману Никитенку. В итоговом протоколе у него четвертая позиция. Еще одна награда завоевана в миксте. Бронзовыми призерами стали Антон Коровкин и Карина Деминская.