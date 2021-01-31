Россиянин Максим Буров на КМ по фристайлу: психологически давит мысль, что пять этапов подряд

Новости Беларуси. Несмотря на требования о переносе, этап Кубка мира по фристайлу все равно прошел в Раубичах под Минском, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На этапе Кубка мира наши спортсмены остановились в шаге от пьедестала: четвертые места у Анны Гуськовой и Макара Митрофанова. Причем Макар показывает очень хорошие результаты. 17-летний парень наравне конкурирует с топовыми спортсменами, такими как, например, россиянин Максим Буров. В этом сезоне фристайлист выигрывает все этапы Кубка мира, а медаль в Раубичах стала для него юбилейной, пятой. Павел Дик о мерах безопасности в Раубичах: «Мы в гостинице были единственные. Она была только под нас»