Прямой эфир

Россиянин Максим Буров на КМ по фристайлу: психологически давит мысль, что пять этапов подряд

31 января 2021 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Несмотря на требования о переносе, этап Кубка мира по фристайлу все равно прошел в Раубичах под Минском, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Россиянин Максим Буров на КМ по фристайлу: психологически давит мысль, что пять этапов подряд-1

На этапе Кубка мира наши спортсмены остановились в шаге от пьедестала: четвертые места у Анны Гуськовой и Макара Митрофанова. Причем Макар показывает очень хорошие результаты. 17-летний парень наравне конкурирует с топовыми спортсменами, такими как, например, россиянин Максим Буров. В этом сезоне фристайлист выигрывает все этапы Кубка мира, а медаль в Раубичах стала для него юбилейной, пятой.

Павел Дик о мерах безопасности в Раубичах: «Мы в гостинице были единственные. Она была только под нас»

Россиянин Максим Буров на КМ по фристайлу: психологически давит мысль, что пять этапов подряд-4

Максим Буров, победитель этапов Кубка мира по фристайлу:
Чисто психологически немножко давит, да, мысль, что пять этапов подряд, такого никогда в моей карьере не было, чтобы подряд что-то завоевывать. Но стремиться к этому нужно. И вот будем не опускать руки и пытаться добиваться высших целей.

# Фристайл # Максим Буров # Анна Гуськова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Павел Дик о мерах безопасности в Раубичах: «Мы в гостинице были единственные. Она была только под нас»
31 января 2021 17:21

Павел Дик о мерах безопасности в Раубичах: «Мы в гостинице были единственные. Она была только под нас»

Анна Гуськова: я сделала максимум, всё, что можно было, и я очень довольна своими прыжками
31 января 2021 13:31

Анна Гуськова: я сделала максимум, всё, что можно было, и я очень довольна своими прыжками

Смогла покинуть склон только с помощью медиков. Что произошло с Анастасией Андрияновой в Раубичах?
31 января 2021 12:33

Смогла покинуть склон только с помощью медиков. Что произошло с Анастасией Андрияновой в Раубичах?