Павел Дик о мерах безопасности в Раубичах: «Мы в гостинице были единственные. Она была только под нас»

Новости Беларуси. Несмотря на требования о переносе, этап Кубка мира по фристайлу все равно прошел в Раубичах под Минском, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сезон у фристайлистов укладывается в несколько месяцев, и в это время спортсмены берегут себя, как могут. Обидно выбыть из стартов по причине травм, вдвойне неприятно – из-за каких-нибудь острых респираторных вирусных инфекций. А сейчас подхватить что-нибудь, особенно коронавирус – дело нехитрое. Поэтому противоэпидемиологические меры мы не только увидели, но и ощутили на себе. Первое – все, кто хоть как-то планировал контактировать со спортсменами, должны были сдать тест на COVID-19. Второе – пустые трибуны. Но и это далеко не все.