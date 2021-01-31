Анна Гуськова: я сделала максимум, всё, что можно было, и я очень довольна своими прыжками

Новости Беларуси. В Раубичах несколько часов назад завершился пятый этап Кубка мира по фристайлу. Для Беларуси эти соревнования стали традиционными. На этот раз к нам в гости пожаловали спортсмены из 11 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родной склон на этапе Кубка мира белорусам медалей не принес. Наши лыжные акробаты остановились в шаге у пьедестала. А вот в синхронных прыжках наши земляки оказались куда успешнее. Лучшими среди мужчин стала пара Павел Дик и Станислав Гладченко, второе место также занял наш дуэт Максим Густик и Андрей Кузьмин. У девушек победу праздновали белоруски Анна Гуськова и Анна Деруго.

Анна Деруго, победительница в синхронных прыжках на этапе Кубка мира:

Мы выступаем первый раз. Мне лично очень понравилось. Прыжок был очень синхронный, и было все классно.

Анна Гуськова, победительница в синхронных прыжках на этапе Кубка мира:

Конечно, вчера на Кубке мира я сделала максимум, все, что можно было, и я очень довольна своими прыжками и местом в целом. А сегодня мне очень понравилось, что все-таки синхрон – более зрелищный вид спорта. И мы с этим прекрасно справились.