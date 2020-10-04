«Рассчитываем на первую тройку». Каких результатов на Олимпиаде ждут Ольга Силкина и Ирина Просенцова

Новости Беларуси. В современном пятиборье у белорусов пока только два олимпийских квитка, к слову, только у девушек. Ольга Силкина произвела фурор на чемпионате мира в 2019-м, победив в личном первенстве. А Ирина Просенцова (бронза континентального форума) подняла на новый уровень, выписав пропуск в Токио, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Силкина, чемпион мира по современному пятиборью:

У нас в 2018 году Анастасия Прокопенко выиграла чемпионат мира, я в 2019 году выиграла чемпионат мира. У нас очень высокие показатели на мировом турнире.

Полтора месяца назад начали тренировочный процесс. Меня это пугает – на хорошей форме. Так пока что еще не должно быть, потому что еще рано подводить себя к хорошей форме. Очень много сейчас тренируемся. Если Ольга мечтала отправиться в Токио в 2020-м, то для Ирины перенос Олимпийских игр стал подарком судьбы: запасной год окончательно позволит выйти на пик формы.

Ирина Просенцова, бронзовый призер чемпионата Европы по современному пятиборью:

Для меня в какой-то степени звучало обидно, что переложили, но, с другой стороны, для меня это большой плюс, что у меня есть запасной год, к которому я уже могу разумно, спокойно подойти. Цели и задачи на Игры четырехлетия у белорусок остаются неизменными. Девчата настроены по-боевому.

Ольга Силкина:

Рассчитываем, конечно, на первую тройку в Токио. Сейчас именно с подготовкой очень тяжело сказать, потому что непонятная ситуация именно в мире, тяжело сказать, но мы тренируемся. Все по расписанию.

Ирина Просенцова:

Жажда к этим медалям – как огонь, который внутри горит, и ты тренируешься только для этого. Конечно, я туда и хочу, и стремлюсь. Цели и все возможности отдаю за то, чтобы отдать там все, чтобы получить медаль. За полтора месяца до Олимпиады Минск примет мировой форум по современному пятиборью, это первый в 2021 году и последний лицензионный турнир. Это своеобразный дедлайн у пятиборцев. А значит, у наших парней еще есть шанс заполучить заветные допуски в олимпийскую страну, а у девчат – возможность проверить себя еще раз.