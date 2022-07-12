Ралли «Шёлковый путь». Команда Вязовича преодолела Грозный, впереди – Калмыкия

При его прохождении участники ремонтируют свои грузовики самостоятельно, а механикам или каким-либо другим членам команд запрещено приближаться к гоночным болидам спортсменов. На предыдущем отрезке дистанции экипажу Сергея Вязовича на «МАЗ-СПОРТавто» не повезло. В первой половине белорусы держали хороший темп, однако на 115-м километре взорвалось первое колесо, а за 50 километров до финиша – второе. Наш экипаж дважды останавливался на трассе для замены колес, но тем не менее смог финишировать и сохранить в генеральной классификации третье место. Ралли-рейд завершится 16 июля в Москве. Всего в расписании 10 этапов.