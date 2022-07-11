Александра Саснович вышла в 1/8 теннисного турнира в Будапеште

Александра Саснович вышла во второй раунд теннисного турнира категории 250 в Будапеште. В матче 1/16 финала белоруска одержала победу над хозяйкой кортов Фанни Штоллар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Александра Саснович вышла во второй раунд теннисного турнира категории 250 в Будапеште. В матче 1/16 финала белоруска одержала победу над хозяйкой кортов Фанни Штоллар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Венгерская теннисистка оказалась крепким орешком. Стартовый натиск Саснович в первом сете был убедительным – 6:3. Вторая партия проиграна вчистую – 0:6. Соперница белоруски, 357-я ракетка мира, оказала достойное сопротивление и в третьем сете.