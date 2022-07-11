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Александра Саснович вышла в 1/8 теннисного турнира в Будапеште

11 июля 2022 19:50
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Александра Саснович вышла во второй раунд теннисного турнира категории 250 в Будапеште. В матче 1/16 финала белоруска одержала победу над хозяйкой кортов Фанни Штоллар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Александра Саснович вышла в 1/8 теннисного турнира в Будапеште-1

Венгерская теннисистка оказалась крепким орешком. Стартовый натиск Саснович в первом сете был убедительным – 6:3. Вторая партия проиграна вчистую – 0:6. Соперница белоруски, 357-я ракетка мира, оказала достойное сопротивление и в третьем сете.  

# Теннис # Александра Саснович # Фанни Штоллар # Фотофакт

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