Белорусские стрелки завоевали золото международных соревнований в России

Белорусские стрелки принимают участие в международных соревнованиях по пулевой стрельбе, которые проходят в селе Игнатово Московской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В миксе в стрельбе из пневматического пистолета золото досталось белорусским ребятам Александре Петровой и Ивану Казаку. Также Иван стал первым по итогам стрельбы из пневматического пистолета в личном зачете. Соревнования завершатся 18 июля.