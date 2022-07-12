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Белорусские стрелки завоевали золото международных соревнований в России

12 июля 2022 11:39
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Белорусские стрелки принимают участие в международных соревнованиях по пулевой стрельбе, которые проходят в селе Игнатово Московской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские стрелки завоевали золото международных соревнований в России-1

В миксе в стрельбе из пневматического пистолета золото досталось белорусским ребятам Александре Петровой и Ивану Казаку. Также Иван стал первым по итогам стрельбы из пневматического пистолета в личном зачете. Соревнования завершатся 18 июля.

# Спортивные соревнования # Александра Петрова # Иван Казак # Фотофакт

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