«Ради мамы и папы буду бороться за медали». Как настроены юные спортсмены к играм «Дети Азии»?

Белорусские спортсмены замахнулись на медали Азии. Первыми ласточками стали юниоры. В Национальном олимпийском комитете провожали юных участников II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские спортсмены замахнулись на медали Азии. Первыми ласточками стали юниоры. В Национальном олимпийском комитете провожали юных участников II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
НОК Беларуси в течение нескольких месяцев вел переговоры с организаторами форума, и к 2023 году наша заявка все-таки была одобрена. Путем многоэтапного отбора лучшие спортсмены до 16 лет представят нашу страну на турнире в Кемеровской области.
Несмотря на свой юный возраст, многие уже имеют титулы и являются победителями разных турниров, даже взрослых.
Полина Сивец – победительница первенства страны по конькобежному спорту. Девочку выбрали капитаном команды и флагоносцем. В этом виде спорта у белорусов сильные традиции. Лариса Казакевич когда-то готовила нашего олимпийца Игната Головатюка, теперь она везет в Россию целую команду ребят и верит в них.
Лариса Казакевич, тренер-преподаватель ГЦОР по ледовым видам спорта:
Ребята очень нацелены. Они очень гордятся тем, что отобрались в команду. Мы окажем конкуренцию всем участникам, которые приедут. Потому что уровень достаточно высокий. Мы постараемся держать себя на высоком уровне.
Радомир Минин, спортсмен белорусской команды на Играх «Дети Азии» (конькобежный спорт):
Таких больших соревнований никогда у меня не было, чтобы даже форму такую крутую выдавали. Поэтому, конечно, есть волнение. И хочется, чтобы было все круто. Я ради страны, ради Родины, ради мамы и папы буду бороться за медали.
Всего на турнире «Дети Азии» будет разыграно 57 комплектов наград в 10 видах спорта, белорусы представлены в восьми. Первой в борьбу вступит наша сборная по хоккею. Подопечные Александра Цыплакова выйдут на лед 26 февраля, в этот же день представят Беларусь и фигуристы.
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