«Ради мамы и папы буду бороться за медали». Как настроены юные спортсмены к играм «Дети Азии»?

Белорусские спортсмены замахнулись на медали Азии. Первыми ласточками стали юниоры. В Национальном олимпийском комитете провожали юных участников II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НОК Беларуси в течение нескольких месяцев вел переговоры с организаторами форума, и к 2023 году наша заявка все-таки была одобрена. Путем многоэтапного отбора лучшие спортсмены до 16 лет представят нашу страну на турнире в Кемеровской области.

Несмотря на свой юный возраст, многие уже имеют титулы и являются победителями разных турниров, даже взрослых. Полина Сивец – победительница первенства страны по конькобежному спорту. Девочку выбрали капитаном команды и флагоносцем. В этом виде спорта у белорусов сильные традиции. Лариса Казакевич когда-то готовила нашего олимпийца Игната Головатюка, теперь она везет в Россию целую команду ребят и верит в них.

Лариса Казакевич, тренер-преподаватель ГЦОР по ледовым видам спорта:

Ребята очень нацелены. Они очень гордятся тем, что отобрались в команду. Мы окажем конкуренцию всем участникам, которые приедут. Потому что уровень достаточно высокий. Мы постараемся держать себя на высоком уровне.

Радомир Минин, спортсмен белорусской команды на Играх «Дети Азии» (конькобежный спорт):

Таких больших соревнований никогда у меня не было, чтобы даже форму такую крутую выдавали. Поэтому, конечно, есть волнение. И хочется, чтобы было все круто. Я ради страны, ради Родины, ради мамы и папы буду бороться за медали.