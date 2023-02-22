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Арина Соболенко остаётся единственной белоруской в сетке соревнований в Дубае

22 февраля 2023 13:37
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На теннисном турнире категории 1 000 в Дубае очередной игровой день. Уже завершила борьбу Виктория Азаренко. Она не смогла выйти в четвертый круг. Сильнее белоруски оказалась американка Мэдисон Киз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко остаётся единственной белоруской в сетке соревнований в Дубае-1

На протяжении всего противостояния наша спортсменка испытывала острые болевые ощущения в ноге. Азаренко практически не перемещалась по корту и атаковала только из статического положения. Шансов на успех не было. Поражение 2:6, 1:6. Таким образом, Киз победила отечественную теннисистку впервые в карьере.

Арина Соболенко остаётся единственной белоруской в сетке соревнований в Дубае-4

Александра Саснович и китаянка Сюй Ифань также выбыли из числа претенденток на трофей. В поединке за четвертьфинал девушки уступили канадке Фернандес и американке Матек-Сандс. Борьба здесь была серьезной. И счет – лишнее тому свидетельство – 6:3, 1:6, 11:13. Таким образом, в сетке соревнований в Дубае остается только Арина Соболенко. Она свой матч против Елены Остапенко проведет вечером.

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# Теннис # Александра Саснович # Мэдисон Киз # Виктория Азаренко # Лейла Фернандес # Бетани Матек-Сандс # Сюй Ифань # Арина Соболенко # Фотофакт

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