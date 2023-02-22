Юных спортсменов торжественно провели на II зимние Игры «Дети Азии»

Новости Беларуси. Белорусы примут участие в II зимних Международных спортивных Играх «Дети Азии». Состязания стартуют уже 25 февраля, а примет форум Кузбасс. За награды поспорят представители 13 стран, всего более 800 юных спортсменов до 16 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Зале олимпийской славы наших спортсменов торжественно провожали на предстоящий форум. Национальный олимпийский комитет в течение нескольких месяцев вел переговоры с организаторами, и к 2023-му наша заявка была одобрена. Белорусы будут представлены в восьми видах спорта, всего от нашей страны выступят 68 атлетов.

Виктор Лукашенко, президент НОК Беларуси: У вас есть уникальная возможность выступить под своим флагом, со своим гимном, со всеми атрибутами нашего государства. Вы прекрасно знаете, что государство много сил вкладывает в спорт в целом и в детско-юношеский спорт, поэтому, конечно, мы ждем от вас результата.

Капитаном белорусской команды и флагоносцем была выбрана Полина Сивец, чемпионка Беларуси по конькобежному спорту. Она выступит в четырех дисциплинах и нацеливается на самые высокие результаты.

Полина Сивец, флагоносец белорусской команды на играх «Дети Азии»:

Для меня это большая честь, что я стала флагоносцем команды, а также ее капитаном. И для меня большая честь, что мы едем на столь важные международные соревнования. Нас провожают как на настоящие Олимпийские игры. Я буду стараться выполнить свой максимум.

Белорусы стартуют 26 февраля. Первыми выйдут на лед наша сборная по хоккею, а также фигуристы в личной программе.