Пятая медаль в копилке сборной Беларуси: Джавид Гамзатов завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Джавид Гамзатов ( в интервью НОК ): Расстроился, так как мог побороться за золотую медаль. Считаю, что в поединке против украинца Жана Беленюка была судейская ошибка, которая не позволила мне побороться за высшую награду Олимпийских игр. На схватку за третье место выходил уверенно и знал, что постараюсь не подвести всех своих болельщиков.

Новости Беларуси. Пятая медаль в копилке сборной Беларуси на Олимпиаде в Рио! 26-летний Джавид Гамзатов принес бронзовую медаль в греко-римской борьбе. В решающей схватке за олимпийскую награду белорусский спортсмен выиграл у борца из Болгарии Николая Байрякова со счетом 1-3.

Напомним, Джавид в схватке за выход в финал турнира в категории до 85 килограммов уступил украинскому борцу и действующему чемпиону мира Жану Беленюку – 0:6.

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Джавид ехал в Рио за медалью, о чем открыто говорил в интервью. Спортсмен был уверен: белорусская школа борьбы достойна олимпийской медали, и обещал, что он сделает все, чтобы ее завоевать.

Сегодня ночью ликовать будет вся Гомельская область. Десять лет назад спортсмен переехал в Беларусь из Дагестана. Джавид тренировался сначала в Мозыре, потом в Гомеле. А тому, что из Гамзатова вырос призер Олимпийских игр, нужно сказать спасибо его старшему брату. Джавиду было 9 лет, когда брат привел его в секцию борьбы.

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Беларусь с пятью наградами занимает 32-е место в медальном зачете Игр. Медальный зачет возглавляет олимпийская сборная США, у которой 72 награды. На второй строчке – спортсмены из Великобритании – 40, третье место у команды Китая – 46.