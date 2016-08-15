Тот самый Болт: как самый быстрый человек на планете рекордно медленно преодолевал стометровку в Рио

Новости Бразилии. «Спасибо всем за поддержку», – после того, как станет семикратным олимпийским чемпионом, Усэйн Болт будет лаконичен. Позже, уже по хэштегу #TeamBolt, самый быстрый человек на планете увидит, как его поддерживали тысячи, сотни тысяч поклонников по всему миру, и выдохнет: все идет по плану.





29-летний ямаец прибыл на Олимпийские Игры в Рио в статусе человека-легенды. Когда у него спросили о планах, он решительно ответил: «я должен выиграть три золота в Рио-де-Жанейро».



Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Я должен выиграть три золотые медали в Рио. И если кто-то побьет мои рекорды, то я останусь спортсменом с девятью золотыми наградами Игр. Эти медали – самое ценное, потому что они остаются на века. Не знаю, что будет после Рио. Если спорт нуждается во мне, смогу найти мотивацию еще на год. Но без сомнения, я не хочу завершить карьеру поражением.

В победе Усэйна на королевской стометровке никто не сомневался. Олимпийским чемпионом он стал с результатом 9,81 секунды. Мировой рекорд – 9,58 секунды – все тот же Болт установил в 2009 году и рассчитывал обновить его в олимпийском финале.



Про забег, который длился менее десяти секунд, будут говорить еще несколько дней. Будут спрашивать, почему легенда не смогла побить свой же рекорд. Сам же Болт объяснит произошедшее усталостью. Кстати, он не раз отмечал, что стометровка –его слабейшая дистанция.



Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Я очень хотел побить рекорд на дистанции 100 метров. И если бы у меня было достаточно времени на отдых после полуфинала, рекорд мог бы случиться. Я действительно думал, что в финале побегу быстрее, чем в полуфинале. Но я был уставший после первого забега сегодня, а обычно я никогда не бываю уставшим, потому что всегда у нас достаточно времени для восстановления.





Как в Пекине и Лондоне, на Олимпийском стадионе в Рио выстроилась очередь, чтобы сделать фото с кумиром. За жизнью легендарного спортсмена в одном только Instagram следят 3 с половиной миллиона подписчиков. Миру интересно все: что он ест на завтрак, под какую музыку тренируется, о чем думает, в какой позе спит. Кстати о мыслях: без прикрас он рассказал, о чем думал в первые секунды финального забега после не самого удачного старта в Рио.



Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Я знал, что старт мне не очень удался, но сказал себе: окей, послушай, не паникуй. Просто используй свое время и поднажми. Я знал, что все будет в порядке, соперники часто стартуют чуть лучше, я просто сказал себе расслабиться и не торопиться. Так и сделал.

Несколько слов о рационе Болта семикратного. Став трехкратным олимпийским чемпионом в Пекине, Усэйн признался: перед рекордным забегом на 100 метров ели куриные наггетсы. Теперь у спортсмена диета: налегает на рис и азиатскую еду. «Еще две медали, и я могу уходить», – Болт заговорил о бессмертии. И тысячи зрителей по ту сторону Рио будут следить за последующими бразильскими забегами. Ведь они могут стать последними в карьере легендарного ямайца.



Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Кто-то сказал, что я могу стать бессмертным. Еще две медали, и я могу уходить. Бессмертным.