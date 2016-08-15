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Моменты Рио: тренера российских фехтовальщиков побрили налысо сами же спортсмены

15 августа 2016 15:37
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Новости Бразилии. Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов пообещал, что побреется налысо, если его подопечные завоюют на Олимпиаде в Рио две золотые медали. Фехтовальщики даже перевыполнили план, выиграв три награды высшего достоинства.


Российские рапиристы. Источник фото: instagram.com/egorianiana/

«Долг платежом страшен», – сказал сам Мамедов перед тем, как лишиться волос.

Изменить имидж тренеру помогли двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян (сабля), бронзовый призер личных соревнований и олимпийский чемпион командных (рапира) Тимур Сафин.

Ильгар Мамедов (тренер сборной России по фехтованию в интервью агентству РИА-Новости):
Никто не ожидал, что четыре золота будет у нас в Бразилии. Хотя мне знакомые перед вылетом говорили, что мы привезем шесть золотых. Я им отвечал: «Вы что? Там всего десять комплектов». Даже четыре золота – это неожиданно.

Монах, тройняшки, однополая семья, 41-летняя гимнастка и другие необычные участники Олимпиады здесь.

# Фотофакт # Олимпиада 2016 # Ильгар Мамедов

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