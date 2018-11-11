Пять медалей завоевали белорусы во второй день ЧМ по самбо в Румынии

Новости Беларуси. Во второй день ЧМ по самбо в Бухаресте белорусские спортсмены выиграли пять медалей.

Как сообщается на сайте Международной федерации самбо, золото взяли Татьяна Мацко (в весовой категории до 64 кг) и Светлана Тимошенко (до 80 кг).

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