Заключительный матч «Кубка четырёх наций» проводят сборные Беларуси и Латвии

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею проводит заключительный матч «Кубка четырёх наций», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Чижовка-Арены» наши парни принимают соперников из Латвии.

Эти сборные еще не проигрывали по ходу скоротечного турнира. Ранее и белорусы, и латвийцы взяли верх над соперниками из Словении и Франции.

О том, как складывается игра Беларуси и Латвии – подробнее в видеоматериале.