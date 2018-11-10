Хоккей. «Кубок Президентского спортивного клуба» завоевала юниорская сборная России

Новости Беларуси. Завершился Международный турнир по хоккею с шайбой среди юниорских сборных команд «Кубок Президентского спортивного клуба», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сборная России завоевала трофей в 8 раз в истории и 3 раз подряд.

В 2018 году команда Александра Савченкова уступала соперникам в возрасте, но уж точно не в качестве игры. Российская U-16 утерла нос старшим: три победы в трёх матчах.

Белорусские хоккеисты завоевали серебро. На турнире парни Павла Перепехина уступили лишь в первой встрече действующему чемпиону 0:2. Далее обыграли «Казахстан» 6:2, а 10 ноября разгромили сборную Латвии 8:1. Единственную шайбу пропустили уже в конце третьего периода при счете 7:0. Однако, последнее слово оставили за собой.

Виталий Пинчук, нападающий юниорской сборной Беларуси по хоккею (U-17):

Шикарные эмоции. Организаторам спасибо за этот турнир. К сожалению, проиграли. Обидно, шайба – за две минуты. Не знаю, с чем это связано, но надеюсь, в последующем выиграем.