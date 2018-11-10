Три медали завоевали белорусы в первый день ЧМ по самбо в Румынии

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены взяли три медали в первый день ЧМ по самбо в Румынии.

Как сообщает Европейская федерация самбо, среди женщин в весовой категории до 60 кг Екатерина Прокопенко завоевала бронзовую награду.

Среди мужчин у белорусов две медали: бронза у Александра Кокша (до 68 кг) и серебро у Алексея Степанькова (до 90 кг).

Состязания в Румынии будут продолжаться 10 и 11 ноября.

Стоит отметить, что самбо входит в программу II Европейских игр-2019, которые пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня.

На неделе Дарья Наумова завоевала серебряную медаль на ЧМ по тяжёлой атлетике.