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Три медали завоевали белорусы в первый день ЧМ по самбо в Румынии

10 ноября 2018 08:31
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены взяли три медали в первый день ЧМ по самбо в Румынии.  

Как сообщает Европейская федерация самбо, среди женщин в весовой категории до 60 кг Екатерина Прокопенко завоевала бронзовую награду.  

Среди мужчин у белорусов две медали: бронза у Александра Кокша (до 68 кг) и серебро у Алексея Степанькова (до 90 кг).  

Состязания в Румынии будут продолжаться 10 и 11 ноября.  

Стоит отметить, что самбо входит в программу II Европейских игр-2019, которые пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня.  

На неделе Дарья Наумова завоевала серебряную медаль на ЧМ по тяжёлой атлетике.  

По сумме двоеборья спортсменка взяла награду в категории до 81 килограмма – подробности здесь.  

# Спортивные соревнования # Екатерина Прокопенко # Александр Кокша # Алексей Степаньков

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